Atölye şeflerine ve Rehber öğretmenlere derse girme zorunluluğu getirildi

Bakan Çavuşoğlu, Eğitim Bakanlığı önünde yapılan eylemin maksadını aştığını kendisinin eylem yerine gitme sedebebinin sabote etmek değil soruları yanıtlamak amaçlı olduğunu belirtti.

Bakan Çavuşoğlu, kendisinin bakanlık önüne inerken, öğretmenlerin de bakanlığa girmek adına tazzik uyguladığını ve korkuluklarla, camları kırarak içeri girdiklerini kaydederek, “Biz hiçbir zaman bakanlık önündeki eylemlere polis mensublarını yığmadık. Öğretmenlerimiz de polisin azlığından dolayı bakanlık binasına zarar vererek içeri, girdi. Ben içlerinden geçerek dışarı çıktım ve onları da davet ettim sorularına cevap vermek adına. Ama beni konuşturmadılar. Polis bana öğretmenleri dışarıya çıkaralım mı diye sordu ben asla müsade etmedim, Bırakın içerde kalsınlar dedim ama bazı öğretmen arkadaşlar elektrik fişlerine ataç sokarak elektrikleri attırdı, bu kişilerle ilgili yasal soruşturma başlatılmıştır” dedi.



Çavuşoğlu, bakanlığa geldiği günden beri sendikalarla görüşerek Öğretmenler yasasında yapılacak tadilatları kendilerine anlattığını da söyledi.

Bakan Çavuşoğlu, yapılacak düzenlemeyle bazı öğretmenlerin tamamlamaları gereken ders saatlerini doldurmalarını sağlamak istediklerini belirtti.

“Öğretmenlere yalan söylemediğini sürekli kendileriyle iştişarede bulunduğunu belirten Bakan Çavuşoğlu,düzenlemeyle Müdür muavinlerine Atölye şeflerine ve Rehber öğretmenlere derse girme zorunluluğu getirildiğini söyledi.

Bakan Çavuşoğlu, Atatürk Öğretmen Akademisi’nin (AÖA) kapatılacağı iddialarının doğru olmadığını da belirtti.

Çavuşoğlu “AÖA’yı kapatacağımı iddia ediyorlar, bu doğru değil. Yasayı değiştiriyoruz, değiştirirken okul öncesini bölüm şekline çevireceğiz. Tadilat işlemesin diye şimdiden düzenleme yapıyoruz. Olumsuz bir bakış açısı edinmemiz toplumu yanıltma maksatlı. AÖA’da yasa düzenlenecek, güncellenecek, uluslararası yayın yapabilecek kapasiteye ulaştırılacak. Belki de hizmet içi merkez, araştırma merkezi olacak.”dedi.

Öğretmen kadrolarında artırıma gidildiğini de vurgulayan Çavuşoğlu, gelinen aşamada öğretmenlerin çalışma saatlerini doldurmasını istediklerini yineledi.