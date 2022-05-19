Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı KKTC’de kutlanıyor

Lefkoşa Atatürk Anıtında tören düzenlendi

Lefkoşa, 19 Mayıs 22 (TAK): Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Bandırma vapuru ile Samsun'a çıkarak, Kurtuluş Savaşı'nı başlatmasının anısına Türk gençliğine armağan ettiği “19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı” Türkiye ile birlikte KKTC’de de tören ve etkinliklerle kutlanıyor.

Bu çerçevede bu sabah 09.00’da Lefkoşa'daki Atatürk Anıtı'nda tören düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, 2’nci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, KTBK Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Ana Muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, bakanlar, milletvekilleri, belediye başkanları, muharip dernek temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Protokol sırasına göre çelenklerin anıta sunulmasıyla başlayan tören, Anıtkabir'den getirilen toprağın Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri tarafından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a takdimiyle sürdü. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile bayrakların göndere çekilmesiyle devam eden tören Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın konuşmasıyla sona erdi.

-Tatar: “İstiklal Savaşı’nın kazanılması, mazlum halklar için ilham kaynağı oldu”

Gazi Mustafa Kemal’in, 19 Mayıs 1919’da Bandırma Vapuruyla Samsun’a çıkarak “Ya İstiklal Ya Ölüm” dediğini ve İstiklal Meşalesini attığını ifade eden Tatar, İstiklal Savaşı’nın kazanılması ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun dünyanın çeşitli yerlerinde bağımsızlığı ve özgürlüğü için mücadele eden mazlum halklar için ilham kaynağı olduğunu vurguladı.

Bu zaferin Kıbrıs Türk halkının İngiliz sömürge yönetimine karşı mücadelesinde daha güçlü bir konum elde etmesi açısından önemine de işaret eden Tatar, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatarük’ün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle gençlere verilmesi gereken önemi de anımsattı.

Tatar egemenlik için verilen mücadelenin ve bu yöndeki ısrarlı duruşun önemine de vurgu yaptı.