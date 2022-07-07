Atatürk Öğretmen Akademisi ortadan kaldırılmayacak!

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, BRT’de telefon bağlantısıyla katıldığı programda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Bu ülkenin geleceğini öğretmenlerle kurguluyoruz

Bu ülkenin geleceğini öğretmenlerle kurguladıklarını ve ona göre hareket ettiklerini belirten Çavuşoğlu, “Bakanlık olarak öğretmenlerimizi destekliyoruz” dedi.

Çavuşoğlu, devletin büyük bir çabayla maaşlarını ödemek için uğraştığı öğretmenlerden en iyi verimi almak istediklerini söyledi.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası’nın (KTOEÖS) yaptığı eylemlerle ilgili olarak Çavuşoğlu, “Sendikalar ‘her şeye karşı’ bir tutum sergiliyor. Uzlaşı içinde bir hareket etmeliyiz” ifadelerini kullandı.

"AÖA'nın kadrosunu geliştirmek için uğraşıyoruz"

Çavuşoğlu, Atatürk Öğretmen Akademisi’nin ortadan kaldırılması gibi bir durumun asla söz konusu olamayacağını söyleyerek, “Aksine akademinin kadrosunu geliştirmek için uğraşıyoruz” açıklamasında bulundu.