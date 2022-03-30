Atamalar kaldığı yerden devam ediyor

Milli Eğitim Bakanlığına, Maliye Bakanlığına, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığına bağlı dairelere görevden alma ve atamalar gerçekleştirildi.

Resmi Gazete’de yayınlanan kararlara göre, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürü Cengiz Topel Uzun görevden alınarak, Genel Ortaöğretim Dairesi Müdürü olarak atandı.

Maliye Bakanlığı Genel Koordinatörü Durali Güçlüsoy görevden alındı, yerine Halis Üresin atandı.

Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Turizm Tanıtma ve Pazarlama Dairesi Müdürü Leyla Avgın görevden alındı, yerine Mine Emiroğlu atandı.

Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığına bağlı Turizm Planlama Dairesi Müdürü Yusuf Örs görevden alındı yerine Osman Şeker atandı.