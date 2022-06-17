Atamalar kaldığı yerden devam ediyor

Kamuda görevden alınan ve yeni görevlerine atanan isimler Resmi Gazete’de yayımlandı.
İşte yeni atamalar
Başbakanlık Müsteşarlığına Berhan Ongan
İstatistik Kurumu Başkanlığı'na ise Hüseyin Cahitoğlu
Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğü’ne Mehmet Çavuşoğlu,
Sağlık Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğü’ne Halide Elçin Kurtarıcıoğulları,
Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi Müdürlüğü’ne Yusuf Kenan Yeşilleme,
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğüne Sezai Emre,
Gelir ve Vergi Dairesi Müdürlüğüne Vicdan Celaloğlu,
Maliye Bakanlığı Genel Koordinatörlüğüne Saadet Hüdaverdi,
Jeoloji ve Maden Dairesi Müdürlüğü’ne Ayşen Kumsal
Görevden alınanlar
Başbakanlık müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu
Ekonomi ve enerji bakanlığı özel kalem müdürü Mehmet Kardan
Çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı müsteşarı Berhan Ongan
Sağlık bakanlığı özel kalem müdürü Bekir Elsiz
Devlet emlak ve malzeme dairesi müdür Mutafa Başarı
Hazine ve muhasebe dairesi müdürü Canan Altay
Gelir ve vergi dairesi müdürü Saadet Hüdaverdi
Maliye bakanlığı genel koordinatörü Özdemir Kalkanlı
Jeoloji ve maden dairesi müdürü Ayşe Özhur
Başbakanlık basımevi müdürü Yusuf Kenan Yeşilleme
İstatistik kurumu başkanı Türel Özer Öksüzoğlu