Atama öncesi Özkıraç sahaya indi!

Özkıraç yaptığı yazılı açıklamada, UBP-DP-YDP koalisyon hükümetinin, kurulalı 23 gün olmasına rağmen hala Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) Yönetim Kurulu’nu atamadığını ifade etti.

KKTC’nin en büyük bütçesine sahip olan Kıb-Tek’in başıboş bırakıldığını ve kurumda biriken sorunlara duyarsız kalındığını öne süren Özkıraç, bunun, “hükümet partilerinin, özellikle de UBP’nin içerisinde çıkar çatışmaları olduğunu gösterdiğini” iddia etti.

“Hiçbir alanda irade ortaya koymayan merkezi hükümetin Kıb-Tek özelinde de taht oyunlarına soyunması tarafımızca kabul edilemezdir” diyen Özkıraç, şunları kaydetti:

“Kurulduğu ilk günden beridir Kıb-Tek Yönetim Kurulu’na akla sığmayan isimleri atamaya çalışan, liyakat anlayışına ters hareket eden ve bu atama konusunu parti içi çıkarlara alet etmeye çalışan hükümeti uyarıyoruz, Kıb-Tek üzerinde böyle çirkin oyunlar oynamanıza müsaade etmeyeceğiz.”