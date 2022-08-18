“Aslolan Kişiler Değil Parti İlkeleri Ve Toplum Menfaatidir”

HP lideri Kudret Özersay parti MYK’sının Parti Meclisi tarafından görevden alınmasıyla ilgili açıklama yaptı. Parti Meclisi’nde kararın toplantıya katılanların oybirliği ile alındığını vurgulayan Özersay “parti başkanı olarak ben de dahil kişiler gelip geçicidir, aslolan kişiler değil partinin ilkeleri ve ülkeye yararlı bir mücadele ortaya koymaktır, toplumun menfaatidir. O nedenle dönem dönem çeşitli sebeplerle bu türden görev değişimleri olabilir, güven tazelemek gerekebilir. Son dönemde yaşanan bazı gelişmeler nedeniyle bir güven tazeleme ihtiyacı hissedildi ve MYO görevden alındı. Daha uyumlu ve verimli çalışacak bir Merkez Yürütme Organı için yenilenen seçimle güven tazelenerek yola devam edilecek. Partinin karar organı Parti Meclisidir, Merkez Yürütme Organını da Parti Meclisi seçer. Yani MYO Parti Meclisine, kendisini seçen organa karşı sorumludur. Tüzüğümüze göre Parti Meclisi herhangi bir MYO üyesini görevden alabilir. Parti Meclisi seviyesinde kendi içinde daha uyumlu daha iyi çalışabilecek bir MYO oluşumuna imkan tanıyalım düşüncesi hakim oldu ve bu karar toplantıya katılanların oybirliği ile alındı” ifadelerini kullandı.

“HP İÇİN TEMİZ SİYASET İLKELERİ ESASTIR, O TEMELDE SİYASİ MÜCADELE SÜRECEK”

Ülkede son dönemde yaşanan pek çok olayın Halkın Partisi tarafından vurgulanan en önemli ilke olan temiz siyaset yaklaşımının ne kadar önemli, ne kadar yaşamsal ve ne kadar zamanlı olduğunu bir kez daha gösterdiğini vurgulayan Özersay “bugün memlekette her taşın altından rant paylaşımı, kara para aklanması, ihalesiz alımlar, sebepsiz ve ani zenginleşmeler ve bu konularla bağlantılı yozlaşmış çürümüş siyaset çıkıyor.

“ASLOLAN KİŞİLER DEĞİL PARTİ İLKELERİ VE TOPLUM MENFAATİDİR”

HP Genel Başkanı Özersay “parti başkanı olarak ben de dahil kişiler gelip geçicidir, aslolan kişiler değil partinin ilkeleri ve ülkeye yararlı bir mücadele ortaya koymaktır, toplumun menfaatidir. O nedenle dönem dönem çeşitli sebeplerle bu türden görev değişimleri olabilir, güven tazelemek gerekebilir. Görevden alınan arkadaşlar yeniden aday olabilirler, karar organımız olan Parti Meclisi’nin güveni devam ediyorsa yeniden seçilirler. Sonuçta herkes yeniden aday olabilir. Memleketimizde çok ciddi yönetsel ve ekonomik sorunlar yaşanırken, sosyal adaletsizlik giderek daha da derinleşirken, insanlar geçim sıkıntısı çekerken, gençler yurt dışına kaçma planı yaparken kimin hangi makama geldiğinin, kimin ne olacağının bizim açımızdan herhangi bir önemi yoktur. Halkın Partisi kişisel menfaatlerin değil toplumsal düşüncenin ve toplum menfaatinin ön plana çıktığı, temiz siyaset ilkesiyle çürümüşlüğe ve yolsuzluklara karşı mücadele etmek temel hedefiyle yola çıkmış bir siyasi parti olduğunun bilincini ve sorumluluğunu taşıyor, bundan kimsenin şüphesi olmasın” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 18 Ağustos 2022, 12:17