Asker evlerinde ziyaret etti

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'ndan yapılan açıklam şöyle;
2022 yılında askerlik çağına giren vatandaşlarımızdan, askerlik işlemlerini yaptırmak üzere ASAL ve SEFERBERLİK Şube Müdürlüğüne gelemeyecek derecede rahatsızlığı olan 7 vatandaşımızın, Güv.K.K.lığınca görevlendiren heyet tarafından 7-11 Mart 2022 tarihleri arasında evlerinde ziyaret edilerek sağlık muayeneleri ve askerlik işlemleri yapılmıştır.
Yapılan ziyaretler aileler tarafından memnuniyetle karşılanmıştır.Güncelleme Tarihi: 16 Mart 2022, 10:51