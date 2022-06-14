Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, hayat pahalılığı ve yapılan zamlar ile ilgili olarak, “Asgari ücret yükseltmek veya hayat pahalılığı verilmesi yanında asıl gerçekçi olan alım gücünün artırılması” dedi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Meclis kürsüsünden hayat pahalılığıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

“Ekonomik protokollerin içerisinde kendi ayaklarının üzerinde duran bir KKTC var"

Oğuz, “Ekonomik protokollerin içerisinde de kendi ayaklarının üzerinde duran bir KKTC var” dedi. Bu ülkenin çatışma kültürü olmamalı diye konuşan Oğuz, çalışan iş birliği içinde geleceği görünen siyasi bir konumda olmasının daha doğru olduğunu belirtti.

"Üretim ve hayvancılık yapmak bugün daha zor"

Bir yıl öncesine göre bugün üretim yapmanın ve hayvancılığın daha zor olduğuna dikkat çeken Oğuz, “Piyasanın kendi içerisinde bir dengesi var” dedi.

Akaryakıta yapılan zamlara da dikkat çeken Oğuz, 'insanların işe giderken akaryakıta harcadığı paranın boğazlarına harcamaları gereken para' olduğunu söyledi.

"Asıl gerçekçi olan alım gücünün artırılması"

Oğuz, “Asgari ücret yükseltmek veya hayat pahalılığı verilmesi yanında asıl gerçekçi olan alım gücünün artırılmasıdır” açıklamasında bulundu.