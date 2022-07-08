Asgari ücretin kabul edilmesi mümkün değildir

Memur-Sen yeni belirlenen asgari ücrete tepki gösterdi.

Sendikadan yapılan açıklama şöyle;

Asgari Ücret Komisyonu’nun dünkü toplantısında, hükümet ve işveren oyları ile belirlenen yeni asgari ücrete, Hür-İş haklı olarak karşı çıktı ve toplantıyı terketti. 1 Temmuz 2022 tarihinden geçerli olacağı açıklanan brüt aylık asgari ücret 9885 tl, aylık net 8600tl olarak belirlendi.

7000tl olan aylık brüt ücrete, %46-76 oranındaki 6 aylık enflasyon oranı eklenmeli ve aylık brüt yeni asgari ücret 10.973 tl olmalıydı. Bu yapılmadığı için, asgari ücrete çalışanın aylık asgari ücretinden 988 tl gasp edilmiş oldu. Açlık sınırının 30 Haziran 2022 itibarıyla 9 bin 46 tl olduğu dikkate alındığında, aylık net 9.885 tl olarak saptanan asgari ücretin, 9046 tl olan açlık sınırının da altında olduğu acıka görülmektedir. Kabul edilmesi mümkün değildir.

Bu ülkede varolmamız ve insanca yaşayabilmemiz için, işverenler de artık fedakarlık yapmak zorundadır