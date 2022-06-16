Asgari ücretin 8 bin-8 bin 500TL arasında olmasını düşünüyoruz!

Taçoy, “Elde ettiğimiz istatistiki verilerin hepsini tek tek çalışmak suretiyle piyasalarda neler olup, neler bittiğini bittiğini, inşaat sektöründe ve diğer sektörlerde, turizmde, eğitimde, devlet bütçesinde, bankalarda ne olduğunu kıyas yapmak suretiyle işsizlik oranlarını ve çalışan sayısını dikkate alarak neyle karşı karşıya olduğumuzu gözlemleyen derinlenemesine bir çalışma başlattık. Bir süredir bunların hazırlığı sürüyordu. Şimdi ise hazırlığı geçtik, ne yapacağımız noktasındaki eylem hareketliliğimize başladık” dedi.

Hasan Taçoy, toplantıda kimi baremlerde kesinti ve bu kesintinin düşük gelirlilere aktarılmasının yanı sıra çeşitli teşvik ve desteklerin de detaylı olarak ele alındığını ifade etti.

Bakan Taçoy, Piyasanın ekonomik olarak canlı kalabilmesi için ilk olarak kısa vadede ‘esnafa destek kredileriyle’ pandemi sürecindeki gibi aynı anlayışla piyasalara yardımcı olunacağını kaydetti.



Hasan Taçoy, “setörlere yeni kredi paketlerinin yanı sıra hibe, küçük krediler, TL’nin kullanımına önem gösterilmesi, sosyal yardım ve engelli maaşı alan kişilere destek verilmesi, hayat pahalılığıyla ilgili artış, bazı baremlerde kesinti, bu kesintinin düşük gelirlere aktarılması, Ağustos ayına kadar devam edecek olan işveren destek priminin devamının sağlanması tartışmaları orta vadede başladı. Sektörleri geliştirme, kredi kartı kullanımındaki desteğin sürmesi gibi konularda derin araştırmalar başlatılmıştır.Yakın zaman önümüzdeki hafta gibi sizlerin de vatandaşın da huzuna bu görüşleri çıkaracağız. Piyasaları rahatla bilme adına en iyisi ne ise onu yapacağız” diye konuştu..

Taçoy, Cumartesi günü gerçekleştirilecek ve uzun süreli olacak Bakanlar Kurulu toplantısında hayat pahalılığının nasıl uygulanacağının ve asgari ücret konusunun de detaylı bir şekilde konuşulacağını söyledi.

8 bin – 8 Bin 500 TL arası bir asgari ücret talep ettik

Bakan Hasan Taçoy, 8 bin TL olmasını öngördükleri asgari ücretin işverene maliyetinin 10 bin 500 TL civarında olduğunu belirtti.