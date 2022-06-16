Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıya çağrılmalı!

Hür-İş Federasyonu Başkanı Ahmet Serdaroğlu'nun konuyla ilgili açıklaması şöyle:

Özel sektör çalışanlarının açlık sınırı altında yaşadığı, yeni zamlar ve dövizdeki yükselişinin artarak devam ettiği günümüzde asgari ücretle çalışanlar aldıkları ücret ile temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamaz duruma gelmişlerdir. Bu duruma son vermek ve çalışanların emeğinin karşılığını almasını sağlamak sorumluluğumuzdur. 1 Ocak 2022 tarihinde brüt 7000TL, net 6090 TL olarak belirlenen asgari ücret açlık sınırını çok altında kalmış emekçilerin evine ekmek götürmesi imkansız hale gelmiştir.

Bu nedenle 22/1975 sayılı Asgari Ücret Yasası’nın 8. Maddesine göre çalışanları Asgari Ücret Saptama Komisyonunda temsil eden Hür-İş Federasyonu olarak Asgari Ücretler Yasası’nın 9. Maddesinin verdiği yetkiye dayanarak yeni asgari ücretin belirlenmesi için yasal süre içinde Asgari Ücret Saptama Komisyonunun toplantıya çağrılmasını talep ederiz.

Hür-İş Federasyonu olarak, yasal mevzuat gereğince 16 Haziran 2021 tarihinde Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun toplantıya çağrılmasını Hür-İş Federasyonu olarak resmen talep etmiş bulunuyoruz. Kamuoyuna duyurulur.