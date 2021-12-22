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Asgari ücret brüt Yedi Bin TL

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Asgari ücret brüt Yedi Bin TL
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Kamuiş başkanı Ahmet Serdaroğlu asgari ücretin brüt 7 Bin TL olarak belirlendiğini duyurdu.

Ses Kıbrıs

22 Ara 2021 - 13:12- Ekonomi G: 22 Ara 2021 - 13:16
Asgari ücret 6 bin 90 TL
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1 Ocak'tan itibaren yeni asgari ücret 6 bin 90 TL olacak

Asgari ücret 6 bin 90 TLmask


Asgari ücret belirlendi. Asgari ücret 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren, net 6 bin 90, brüt 7 bin TL olarak belirlendi.

İşte detaylar...

Asgari Ücret’in 01/01/2022 tarihinden itibaren brüt;

Saatlik:  40.38TL

Günlük:  323.07TL

Haftalık:  1615.38 TL

Aylık: 7.000.00 TL

Olması ve Yasa’nın çırak olarak tanımladığı 15 ile 17 arası işe alınanlara bu kıstasların sırası ile %30 indirimle uygulanması önerisi oylamaya sunulmuş ve devlet ve işçi taraflarının olumlu oyları01/01/2022 tarihinden itibaren geçerli olacak  asgari ücret olarak kabul edildi.

Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2021, 14:58
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