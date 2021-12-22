Asgari ücret brüt Yedi Bin TL

Kamuiş başkanı Ahmet Serdaroğlu asgari ücretin brüt 7 Bin TL olarak belirlendiğini duyurdu.
Ses Kıbrıs
22 Ara 2021 - 13:12- Ekonomi G: 22 Ara 2021 - 13:16
Asgari ücret 6 bin 90 TL
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1 Ocak'tan itibaren yeni asgari ücret 6 bin 90 TL olacak
Asgari ücret 6 bin 90 TLmask
Asgari ücret belirlendi. Asgari ücret 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren, net 6 bin 90, brüt 7 bin TL olarak belirlendi.
İşte detaylar...
Asgari Ücret’in 01/01/2022 tarihinden itibaren brüt;
Saatlik: 40.38TL
Günlük: 323.07TL
Haftalık: 1615.38 TL
Aylık: 7.000.00 TL
Olması ve Yasa’nın çırak olarak tanımladığı 15 ile 17 arası işe alınanlara bu kıstasların sırası ile %30 indirimle uygulanması önerisi oylamaya sunulmuş ve devlet ve işçi taraflarının olumlu oyları01/01/2022 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücret olarak kabul edildi.Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2021, 14:58