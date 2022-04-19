banner38

Arpa zammı tetikledi'

Arpa zammı tetikledi'
banner37
banner23

Kıbrıs Türk Süt Endüstrisi Kurumu (SÜTEK) Müdürü Mehmet Karadayı, çiğ süte gelen zam sonrası Kıbrıs Postası’na konuştu.

“ARPA ZAMMI SONRASI, ZAM KARARI ALDIK”

Arpaya yapılan zammı hatırlatan Karadayı, arpa zammı sonrası, çiğ süte zam yapma kararı aldıklarını söyledi. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın tavsiyesi üzerine zam yaptıklarını kaydeden Karadayı, keçi, koyun ve inek sütüne 50 kuruş zam yaptıklarını ifade etti.

KOOP-SÜT'ÜN 'ZAM' AÇIKLAMALARI... “KENDİ HESAPLARINI YAPTILAR”

Koop-Süt’e yapılan zammın geri alınmasıyla ilgili sorulan soruya da yanıt veren SÜTEK Müdürü Karadayı, Koop – Süt’ün hesabını yaptığını ve böyle bir karar verdiğini söyledi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Konsolosluk rüyası başka bahara
Konsolosluk rüyası başka bahara
  1. Güney Kıbrıs

banner19

banner1

banner3