Arpa zammı tetikledi'

Kıbrıs Türk Süt Endüstrisi Kurumu (SÜTEK) Müdürü Mehmet Karadayı, çiğ süte gelen zam sonrası Kıbrıs Postası’na konuştu.

“ARPA ZAMMI SONRASI, ZAM KARARI ALDIK”

Arpaya yapılan zammı hatırlatan Karadayı, arpa zammı sonrası, çiğ süte zam yapma kararı aldıklarını söyledi. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın tavsiyesi üzerine zam yaptıklarını kaydeden Karadayı, keçi, koyun ve inek sütüne 50 kuruş zam yaptıklarını ifade etti.

KOOP-SÜT'ÜN 'ZAM' AÇIKLAMALARI... “KENDİ HESAPLARINI YAPTILAR”

Koop-Süt’e yapılan zammın geri alınmasıyla ilgili sorulan soruya da yanıt veren SÜTEK Müdürü Karadayı, Koop – Süt’ün hesabını yaptığını ve böyle bir karar verdiğini söyledi.