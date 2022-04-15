Arıklı, yeni hava yolu hakkında konuştu

BRT’de “18. Saat” programına telefon bağlantısıyla katılan Arıklı, Ankara’daki programın ardından yeni kurulacak hava yolu konusunda görüşmeler yapmak için İstanbul’a geçtiğini ve KKTC’ye yarın öğleden sonra döneceğini açıkladı.

Arıklı, yeni hava yolu şirketi konusunda somut adımlar için ellerinden geleni yaptıklarını belirterek “Ama dünyadaki ekonomik kriz KKTC’yi etkilediği gibi Türkiye’yi de etkilemiş durumda. Özellikle hava yolu şirketleri oldukça zor durumda. Tam bu dönemde bizim yeni bir açılım yapmamız oldukça manidar ama yapmak zorundayız çünkü bayramdaki uçak bileti fiyatlarının astronomik olması ve bilet bulunamadığını görüp üzülüyoruz.” dedi.

Arıklı, “Hedef Mart 2023’te kendi hava yolu şirketimizin ilk uçuşlarını gerçekleştirmek… İnşallah yapacağız” diye konuştu.

İstanbul’da, Avrupa’da da firmaları olan bir hava yolu şirketle görüştüğünü bildiren Arıklı, ortak noktada buluşmak için çalışma başlattıklarını, kısa sürede netice almayı hedeflediğini söyledi.