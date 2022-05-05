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Arıklı'nın sinirlerini gerdiler!

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Antalya ziyaretini maddi açıdan kendi imkanlarıyla gerçekleştireceğini açıkladı.

Arıklı'nın sinirlerini gerdiler!
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Arıklı, Antalya'ya gideceğinin açıklanmasının ardından bazı çevrelerin 'devlet kesesinden gezi' yakıştırması yaptığını belirterek, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Arıklı'nın konuyla ilgili açıklaması şöyle:

"TERBİYESİZLİĞİN DANİSKASI...
Bugün Antalya Büyükşehir Belediye Başkanın daveti üzerine önceden planlanmış Yörük Festivali için Antalyaya gidiyorum.
Tahmin ettiğim gibi art niyetli bazı çevreler, bu ziyaretimi fırsat bilip; "Devlet kesesinden gezi" yakıştırması ile bana saldırmaya başladılar...
Peşinen söyleyeyim, bu ziyaret tamamen kendi imkanlarımızla yapılmakta olup, devlete en küçük bir mali gider yansıtılmamıştır.
Meraklısına duyurulu"

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