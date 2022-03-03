Arıklı da yeni havayolu dedi!

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, BRT ekranlarında yayınlanan ’18. Saat’ adlı programa telefon bağlantısı ile katıldı.

Arıklı, hükümetin güvenoyu almasının ardından herhangi bir toplantı yapmadıklarını, ancak bakanların hızlı bir şekilde çalışmalara başladığını ifade etti.

"29 rakamı gerçekten önemli" diyen Arıklı, hükümetin hemen hemen her konuda fikir birliği içerisinde olduğunu dile getirdi.

Arıklı, yeni bir hava yolu şirketinin kurulmasına yönelik birçok firmanın devrede olduğunu belirterek, şirketin halka açık bir şirket olacağını, fizibilite çalışmalarının yapıldığını aktardı.

Arıklı, ilk olarak 6 uçakla başlayacaklarının altını çizerek, kurulması planlanan şirketin hisselerinin bir kısmının halka açılacağını ve yeterli talep gelmemesi halinde yurt dışına pazarlayacaklarını belirtti.

"Mart 2023 yılında bu hava yolu şirketini devreye sokmayı planlıyoruz" diyen Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı, öncelikli olarak charter seferlerin devreye girebileceğini kaydetti.

Erhan Arıklı, "Bizim en büyük hedefimiz, bir an evvel uçak seferlerini başlatıp, bilet fiyatlarını ucuzlatmaktır..." dedi.

"SAYIN ATAOĞLU İLE İSTİŞARE İÇERİSİNDE YÜRÜYORUZ"

Özellikle turizm konusunda, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun bazı firmalar ile temasları olduğunu aktaran Arıklı, “Paralel olarak yürütüyoruz... Sayın Ataoğlu, benimle istişare içerisinde Antalya’ya gidecek. Şirketi kurmak isteyen veya hisse almak isteyen firmalar ile görüşme gerçekleştirecek. Aramızda herhangi bir fikir ayrılığı yok. Tamamen istişare içerisinde yürüyoruz...” diye konuştu.

“ÖNEMLİ OLAN KKTC’NİN KENDİ BAYRAK ŞİRKETİNE TEKRAR SAHİP OLMASI”

Arıklı, “Önemli olan, KKTC’nin kendi bayrak şirketine tekrar sahip olması... Bizim uzun zamandır, piyasayı dengeleyecek, kendi milli hava yolu şirketimiz olmadığı için özel şirketlerin insafına kalmıştık. Kendi milli hava yolumuzu bir şekilde hayata geçirdiğimiz zaman hem turizmin önünü açabileceğiz hem de yükseköğrenim için ülkemize gelecek olan öğrencilere ve ailelerine imkan tanıyacağız” ifadelerini kullandı.

Bakan Arıklı, Ataoğlu ile birlikte 11 Mart'ta Antalya'da düzenlenecek olan bir toplantıya katılacaklarını da söyledi.