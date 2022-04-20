Arıklı: Bizim açımızdan bir sorun yok

YDP Genel Başkanı Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, BRT’ye yaptığı açıklamada yaşanan sıkıntının Ulusal Birlik Partisi’nin kendi içindeki sorunu olduğunu söyledi.

Gelinen noktanının kendileri için istenmeyen bir durum olduğunu belirten Arıklı, Cumhurbaşkanı’nın hükümetin istifasını kabul etmesinin Cumhurbaşkanı’nın takdiri olduğunu söyledi.

Arıklı “ benim gönlümden geçen geniş tabanlı bir teknokrat hükümettir. Bu olmuyorsa UBP–CTP kualisyonunu arzularım “ dedi.

Çok ciddi sıkıntıların yaşandığı ve yaşanacağı bir süreçte olunduğunu da kaydeden Arıklı, hükümet kurulması için sürecin çok uzamaması gerektiğini de belirtti.

Arıklı, hükümet krizi var diye sorunların ortadan kalkmadığını daha da büyüdüğünü belirtti.