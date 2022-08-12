Seyir halindeki araç, bir anda alev aldı!

Girne-Lefkoşa anayolunda sabahın ilk saatlerinde araç yangını meydana geldi.

Yangınla ilgili detaylar şöyle:

12.08. 2022 tarihinde, saat 01:30 sıralarında, Girne– Lefkoşa Anayolu üzerinde seyretmekte olan Okan ALAN’ın kullanımındaki araçta, makinenin ön bölümündeki elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu bir yangın meydana geldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu aracın makinesi ve ön şoför bölümündeki tüm elektrik aksamları tamamen, aracın arka koltuk bölümü ise kısmen yanmış ve ön ile arka camları yüksek ısıdan patlamıştır. Soruşturma devam etmektedir.

