Ankara Ercan uçağında büyük panik

Pegasus Hava Yolları'na ait PC1885 kodlu Ankara-Ercan uçağı Ercan Havalimanı'nda yaşanan arıza nedeniyle Antalya Havalimanı'na mecburi iniş yaptı.

Ankara’dan dün akşam 22.30’da kalkan uçağın Antalya'ya ikinci denemesinde inebildiği öğrenildi. Pilotun Antalya Havalimanı’nı geniş ve aydınlık olduğu için tercih ettiği de gelen bilgiler arasında yer aldı.

Kıbrıs Postası'na ulaşan yolcular ise havada yaşanan korku dolu anların ardından yaklaşık 7 buçuk saat boyunca adaya gelmek için havalimanında beklediler..