Ankara'da drift yapan sürücüyü mahalleli darbetti! Otomobilini devirdiler

Ankara’da otomobiliyle caddede drift yapan ve yüksek sesle müzik dinleyen bir sürücü mahalle sakinlerinin tepkisiyle karşılaştı. Aracın önünü kesen mahalleli, sürücüyü darbetti. Öfkeli vatandaşlar daha sonra ise otomobili de devirdi. Bir mahalle sakini ise olayın ardından "Söz dinlemedi. Halk arabayı devirdi" şeklinde konuştu.