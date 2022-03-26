Anastasiadis: AB’nin enerji hedeflerine katkıda bulunabiliriz

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in AB’nin Ukrayna’daki durum yüzünden enerji bağımsızlığını kazanması ve enerji kaynaklarının farklılaştırılması konusunun ele alındığı Brüksel’deki Avrupa Konseyi toplantısı çerçevesinde Güney Kıbrıs’ın AB’nin enerji hedeflerine katkıda bulunabileceği görüşünü dile getirdiği bildirildi.

Fileleftheros ve diğer gazetelere göre, Anastasiadis toplantının ikinci gününde, resmî twitter hesabından yaptığı paylaşımda AB’nin enerji güzergâhlarının farklılaştırılması yönünde Mısır, İsrail ve Suudi Arabistan’ın oynayabileceği role değindi.

Paylaşımında Güney Kıbrıs olarak AB’nin enerji güvenliğinin, kaynakların ve tedarik güzergâhlarının çeşitlendirilmesiyle takviye edilmesinden yana olduğunu belirten Anastasiadis “AB’nin üniter elektrik piyasasının tamamlanmasını kolaylaştıracak çeşitli elektrik bağlantısı projeleri ile ilgili çalışmaların hızlandırılması gerektiği” görüşünü ortaya koydu.

Anastasiadis “Kıbrıs, AB’nin enerji kaynakları ve güzergâhlarının çeşitlendirilmesi ve yeşil dönüşüme önemli ölçüde katkıda bulunmak için bölgesel düzeyde Kıbrıs Mısır ve İsrail gibi Doğu Akdeniz, Suudi Arabistan gibi Körfez ülkeleri ile işbirliği yapıyor” ifadesini kullandı.

Brüksel’deki toplantının ilk gün çalışmalarının ardından yaptığı paylaşımda ise Güney Kıbrıs’ın “Avrupa’daki yeni bir güvenlik mimarisinde konumunu bulması gerektiğini, Avrupa piyasalarına doğal gaz ve temiz enerji ihraç güzergâhları oluşturmak suretiyle AB’nin enerji özerkliğine katkıda bulunabileceği” görüşünü dile getirdi.