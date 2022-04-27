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Amcaoğlu'ndan akaryakıt fiyatı açıklaması!

Amcaoğlu'ndan akaryakıt fiyatı açıklaması!
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Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı…

“Akaryakıt fiyatlarında bugün bir indirim söz konusu olabilir"
Amcaoğlu, “Üretimi artırmak, işsizliği önlemek için çalışmalar yapmamız gerekir. Çalışma hayatındaki dengeyi sağlamak için çalışmalar yapmazsanız, bu maliye bakanlığının sorumluluğunda değil derseniz, bumerang gibi gelir sizi vurur. Akaryakıt fiyatları bugün yaşanan hayat pahalılığının en önemli unsurlarından biri olmuştur. Akaryakıt fiyatlarında bugün bir indirim söz konusu olabilir” dedi.

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