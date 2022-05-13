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Amcaoğlu görevi iade etti

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa Milletvekili Olgun Amcaoğlu, Başbakan Ünal Üstel’den yeni atandığı Ekonomi ve Enerji Bakanlığı görevinden affını istedi.

Amcaoğlu görevi iade etti
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Yapılan açıklamada, Amcaoğlu’nun, bugün bu talebini yazılı olarak Üstel’e ilettiği kaydedildi.

Amcaoğlu’nun Başbakan Üstel’e ilettiği görevden azledilmesini talep eden yazısı şöyle;

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Anayasası’nın 108’inci maddesi hükmü gereği, 12 Mayıs 2022 tarihinde Cumhurbaşkanı’nın onayı ile kurulan Ulusal Birlik Partisi-Demokrat Parti-Yeniden Doğuş Partisi Hükümetinde, Ekonomi ve Enerji Bakanı olarak görevlendirilmiş bulunmaktayım. Bu görevden azledilmemi talep eder, gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.”

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