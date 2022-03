Amacımız kültürümüzü gelecek nesillere taşımak!

TÜRKSOY’a üye ülkelerin Kültür Bakanlarının katıldığı toplantıda TÜRKSOY’un yeni Genel Sekreter seçimi de yapıldı.

Kırgızistan eski Kültür Bakanı Prof. Sultan Rayev yeni Genel Sekreter seçildi.



Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un ev sahipliği yaptığı toplantıya, Azerbaycan Kültür Bakanı Anar Karimov, Kırgızistan Kültür, Bilgi, Spor ve Gençlik Politikaları Bakanı Azamat Camankulov, Kazakistan Kültür ve Spor Bakan Yardımcısı Nurkissa Dauyeshov, Özbekistan Kültür Bakan Yardımcısı Murodjon Madjıdov, Türkmenistan Ankara Büyükelçisi İşankuli Amanlıyev, TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, TÜRK-PA Genel Sekreteri Mehmet Süreyya Er, Türk Kültür ve Miras Vakfı Başkanı Günay Efendiyeva ve Macaristan’ın İstanbul Başkonsolosu Laszlo Kelle katıldı.

Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, toplantıda yaptığı konuşmada Nevruz Bayramı’nı ve “ 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa’yı tebrik ederek kutladı.

Ataoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü;

“Bizleri bir araya getiren bu anlamlı kutlamalar ve TÜRKSOY Daimi Konseyi Olağanüstü Toplantısı vesilesi ile sizlerle bir arada olmaktan ötürü duyduğum memnuniyeti belirtmek isterim.

TÜRKSOY ailesinin bir parçası olmaktan ve TÜRKSOY üyesi kardeş halkların desteğini daima yanımızda hissetmekten dolayı mutlu ve gururluyuz, hepinize çabalarınızdan dolayı ayrı ayrı teşekkür ederim.

Bizler, Kıbrıs Türkleri olarak birçok sıkıntıdan geçerek, ambargolara maruz kalarak bu günlere geldik, bilinmelidir ki şartlar her ne olursa olsun, her zaman Kıbrıs Türkü’nün bu topraklarda var olduğunu ve var olacağını haykırmaya devam edeceğiz.

Kültürümüzü koruyarak tanıtabilmek, gelecek nesillere aktarabilmek için her zaman işbirliğine, elimizi taşın altına koymaya hazırız.

Pandemi dolayısı ile bir süre bir araya gelememiş olsak da artık günümüzde projelerimize kaldığımız yerden devam edeceğimizi, bu yöndeki çabalarımızı gayretle sürdüreceğimizi, gelecek dönemde de TÜRKSOY ailesi olarak bu projeleri her zaman olduğu gibi yine sizlerle birlikte yaratma düşüncesinde olduğumuzu belirtmek isterim.

Kurulduğu yıldan itibaren Türk halkları arasında kültürel bağların, kardeşliğin güçlendirilmesi, ortak kültürün dünyaya tanıtılması için kurulan TÜRKSOY’un yıllar önce atılan tohumunun yeşerdiğini, boy saldığını ve bugünlere ulaştığını görüyoruz. Gururla söylüyoruz ki, günümüzde TÜRKSOY, Türk dünyasının birleştirici gücü konumuna gelmiştir.

Bu faaliyetler dil, tarih ve kültür birlikteliğinin yanı sıra, işbirliği konusundaki ortak irademiz ve ortak çabalarımız sayesinde yıllardır başarıyla amacına ulaşmaktadır.

Ortak kültür çatısı olarak teşkil edilen TÜRKSOY’un hiçbir siyasi amaç gütmeden, sadece halklarımız arasındaki kardeşliğin ve kültürel ortaklığın güçlendirilmesi için çalışması Teşkilatın değerini daha da arttırmakta ve misyonunu daha da güçlendirmektedir.

Bu özelliğiyle TÜRKSOY’un çalışmaları kültürlerarası yakınlaşmaya, medeniyetler arası diyaloğa, bölgesel barış ve istikrara da katkı sağlamaktadır. Teşkilatın her üye ülkesinin ulusal kültürünün gelişmesinde oynadığı rol de yadsınamaz bir gerçektir.

Ressamlardan, müzisyenlere, edebiyatçılardan tiyatroculara, sanatın her alanında TÜRKSOY’un sağladığı ortam kültürel gelişmeyi ve zenginleşmeyi de beraberinde getirmektedir. Bizler bu çatı altında en değerli hazinemiz olan kültürel zenginliklerimizi, paylaşmak suretiyle çoğaltıyoruz, zenginleştiriyoruz ve hep beraber halklarımız için kazanıyoruz.

Bu düşünceler ışığında başta, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Mehmet Nuri Ersoy’a ve TÜRKSOY’un kendini sürekli geliştiren ve yeniliklere imza atan bir kuruluş olma yolunda üstün gayret gösteren, Kuzey Kıbrıs Türk kültür ve sanat tarihinde iz bırakacak pek çok faaliyeti hayata geçiren, Türk coğrafyası ile Kuzey Kıbrıs Türk halklarının birlik ve beraberliklerinin güçlenerek artması, halkların yakınlaşması ve kaynaşması yönünde özverili çabalar sarf eden, Kıbrıs Türkü’nün sesini duyurmak için her zaman bizlerin yanında ve yakınında olan TÜRKSOY Genel Sekreterimiz Sayın Düsen Kaseinov’a ülkemize gösterdiği önem ve hassasiyet için ayrıca teşekkür eder, şükran duygularımızı iletir, sevgi ve saygılarımı sunarım.”

Ataoğlu, toplantının ardından görev süresi sona eren TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov’a hizmetlerinden ötürü ‘Dostluk Nişanı ve Onur Belgesi’ takdim etti.