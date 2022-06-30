Altuncuoğlu: Bu Ekonomik Paket bu haliyle kimseye fayda getirmez!

Kıbrıs Türk Esnaf ve Sanatkarlar Merkez Birliği Başkanı Kemal Altuncuoğlu, Başbakan Ünal Üstel tarafından açıklanan Ekonomik Pakete ilişkin değerlendirmelerini açıkladı. Altuncuoğlu, hem Esnaf ve Sanatkarların hem de diğer tüm işletmelerin esas beklentisinin sicil affı olduğunu ancak pakette buna dair bir açılımın olmamasının kendilerinde hayal kırıklığı yarattığını ifade etti. Söz konusu pakette bir diğer kayda değer eksikliğin ihtiyaçlı ve desteğe muhtaç kişilerin yararlanmasına olanak sağlamaması olduğunun altını çizdi. Altuncuoğlu, Ekonomik destek paketinin iş yaşamının ihtiyaçlarına göre yeniden revize edilmemesi halinde, hiç kimseye fayda sağlayamayacağını da belirtti.