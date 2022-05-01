Alsancak'ta araç ve motor birbirine girdi!

Alsancak' da okullar bölgesinde meydana gelen trafik kazasında elde edinilen ilk bilgilere göre M.A isimli motorsiklet sürücüsünün ayağında kırık tespit edildiği ve Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Hastahanesine kaldırıldığı ögrenildi. Polisin olay ile ilgili soruşturması sürüyor.

Alsancak' da okullar bölgesinde meydana gelen trafik kazasında elde edinilen ilk bilgilere göre M.A isimli motorsiklet sürücüsünün ayağında kırık tespit edildiği ve Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Hastahanesine kaldırıldığı ögrenildi. Polisin olay ile ilgili soruşturması sürüyor.

01.05. 2022 tarihine, saat 10:40 raddelerinde Alsancak'ta Ankara Caddesi üzerinde, plakasız motosiklet sürücüsü Mevlüt AKAR (E-16) 'ın Kaynarca Plaza isimli iş yerinin park yerinden dikkatsizce anayol durumunda bulunan Ankara Caddesine giriş yapması sonucu, o esnada yine Ankara caddesi üzerinde doğu istikametine doğru seyreden Serdar SARIOGLU (E-35) yönetimindeki RH 909 plakalı aracın önünü tıkayıp çarpışmışlardır. Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Mevlüt AKAR

kaldırıldığı Girne Dr. Akciçek Hastahanesinde gördüğü ilk yardım tedavisine müteakip ambulans ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırılmış olup tedavisi halen sürüyor. RH 909 plakalı araç sürücüsü Serdar SARIOĞLU olay yerinden ayrıldığından dolayı aranmaktadır. Soruşturma devam etmektedir.