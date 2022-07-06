AKSA 135 Megavat Enerji Üretmeye Devam Ediyor

KKTC genelinde üretim yetersizliğinden kaynaklı, dönüşümlü olarak elektrik kesintileri devam ederken, AKSA 106 megavat enerji üretmeye devam ediyor. Güney Kıbrıs’tan alınan 50 megavatlık enerji katkısının ise gün içerisinde 80 megavata çıkması bekleniyor. Hatay’dan dün akşam gelen 1100 ton fuel oil yakıtın transferi bugün başlarken, cuma günü ülkeye 12-13 bin ton daha yakıtın geleceği açıklandı. AKSA, KKTC tam anlamıyla karanlığa gömülmesin diye ülkeye şu ana kadar 800 ton akaryakıt sağladı. KKTC’de elektrik krizinin aşılması için ilk günden bu yana devrede olan AKSA yakıt transferini ise şimdilik durdurdu. Gün içinde Güneyden alınan 50 megavat enerji katkısının 85 megavata çıkması, Teknecik Elektrik Santrali’ndeki dizel santrallerin 39 megavat üretimi ve AKSA’nın tam kapasite çalışması ile ülkede kesintilerin bugünden itibaren son bulması bekleniyor.