Akpınar'dan Cemaliye Onyıldız için af talebi!

Kendisine cinsel tacizde bulunduğu gerekçesiyle Halil İbrahim Mengi’yi öldüren konuşma ve duyma engelli Cemaliye Onyıldız, 9 yıl hapis cezası aldı. Kararı okuyan ve açıklama yapan Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, "Engelle doğmak bir kaderse engeliyle atıl bırakılmak bir ayıptır ve bu ayıp en başta devlete aittir" ifadelerini kullandı.

Demokrat Parti Girne Milletvekili Serhat Akpınar ‘dan Cemaliye Onyıldız’a destek geldi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Akpınar Cemaliye Onyıldız’ın affedilmesini istedi ve siyasilere çağrıda bulundu.

Akpınar’ın paylaşımı şöyle;

Bir Engelli Kadınımız ! Yıllarca Şiddete uğrayan ! Yıllarca Taciz edilen ! Sömürülen ! Cinsel Tacize uğrayan ., Böylesi yaşam engelleri ile hayata tutunan , her günü acılar ve aşağılamalar ile geçen “Anamız” kabul edeceğimiz İnsanımıza verilen mahkeme kararı kabul edilemez . Yargıcın dahi Devletin Ayıbı olarak seslendirdiği Karar sonrası beklenen !! Cumhurbaşkanımız Sn Ersin Tatar ın Hepimizin Annesi olan Cemaliye Anamızın Affedilmesidir ! Affetme Yetkisi kullanılamıyorsa ! süratle Cumhuriyet Meclisimiz tarafından AF çıkartılmalıdır . Burdan KKTC Cumhuriyet Meclisi - The Legislative Assembly of the TRNC Başkanımız Sn .Zorlu Töre Demokrat Parti Başkanımız Sn . Fikri Ataoğlu Vekilimiz Sn Hasan Tosunoğlu Başbakan Sn .Faiz Sucuoğlu Ulaştırma Bakanı Sn . Erhan Arikli Dışişleri Bakanımız Sn . Tahsin Ertuğruloğlu İçişleri Bakanımız Sn . Dt Ünal Üstel Maliye Bakanımız Sn . Olgun Amcaoğlu Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanımız Sn . Hasan Taçoy Ekonomi Bakanımız Sn . Kutlu Evren Tarım Bakanımız Sn . Dursun Oğuz Milli Eğitim Bakanımız Sn . Nazım Çavuşoğlu Muhalefet Parti Başkanları ve Tüm Vekillerimize Çağrı yapıyorum Tufan ErhürmanKudret Özersay Gelin bir görevimiz de Cemaliye Anamızı kurtararak yaşamının son yıllarına huzur bırakacak kararı alalım . Kendi değerlerimize Sahip çıkalım . Bu sorumluluk Hepimizin . Dp Merkez KADIN örgütüDemokrat Parti GazimağusaDemokrat Parti Gönyeli ÖrgütüDemokrat Parti Girne İlçe ÖrgütüDemokrat Parti İskeleDemokrat Parti GüzelyurtDemokrat Parti GirneDemokrat Parti