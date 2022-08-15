Akıncılar'ın durumu netlik kazandı!

Berova, Komiteden gönderilen sayı 18’dir. Akıncılar belediyesi bir belediye başkanı 2 meclis üyesinden oluşan 3 kişilik bir yapıya sahip bir belediyemiz. Belediyenin şuanda fiili yapması gereken işleri Değirmenlik belediyesi üstlenmiş durumda. Nüfus ölçeği açısından da kabul edilebilir bir ölçekte olmayan bir bölgemiz. Ancak günün sonunda baktığımızda yapılacak olan birleştirmelerde Değirmenlik belediyesinin bir hizmet biriminin o bölgede açık olacak. O bölge insanının muhatap bulacakları bir merkez binasına sahip olacaklar. Hal böyle iken, böyle yapıdaki bir belediyenin fiilen belediye hizmetleri, Değirmenlik belediyesi tarafından yürütülürken, ayrı kalmasını uygun görmedik” dedi.