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Akdeniz'de şiddetli deprem

Akdeniz'de şiddetli deprem
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Akdeniz'de, Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

T.C. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.05'te Alanya açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.


Sarsıntının, 14,20 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, AA muhabirine, depremin ilçede hissedildiğini belirterek, "İlçe genelinde deprem sonrası olumsuz ihbar almadık. Jandarma ve polis ekiplerimiz de sorumluluk alanlarında herhangi bir olumsuzluğa rastlamadı." dedi.

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