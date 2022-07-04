Akaryakıta Yapılan İndirim Gülünçtür

Milli İradeye Saygı Platformu Başkanı Talip Sancar hükümetin geçtiğimiz gün akaryakıta yaptığı indirimin az olduğunu belirterek tepki gösterdi.

Brent petrolün varil fiyatının ve dolar kurunun 9 Haziran öncesinin altından olduğuna dikkat çeken Sancar o gün benzine 5 TL zam yapıldığını hatırlatarak, aynı oranda indirim yapılması gerektiğini vurguladı.

Sancar açıklamasına şöyle devam etti;

Türkiye’de 3.40 TL mazota yapılan indirim halkı bir nebze olsun nefes almasını sağlamıştır. Ülkemiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 1.20 kuruşluk bir indirim hiç kabul edilebilir bir noktada değildir. Bizler Milli İrade olarak her daim ülkemizi ve insanımızın yanında olduğumuzu göstermiş ve iki yüze yakın firmayla bu ülkede hala daha süren bir indirimi esnafımızla birlikte yapmaktayız. Petrolün sert düşüşüne rağmen 1.20 kuruşluk indirim gerçekten gülünçtür. Hükümet bu saatten sonra tedarikçi firmadan indirim yapmasını sağlaması gerekmektedir. Yıllarca bu insanlardan para kazanan bu firmalar şimdi bu zor günlerde ülkemiz insanının nefes almasını sağlaması gerekmektedir.