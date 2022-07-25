Ahmet Serdaroğlu: Asgari ücretin hayat pahalılığı oranında artması için mahkemeye başvurduk

Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş), Başkanı Ahmet Serdaroğlu, asgari ücretin hayat pahalılığı oranında artırılmaması için Anayasa Mahkemesi’ne başvurduklarını söyledi.

ÇALIŞMA BAKANLIĞI ÖNÜNDE EYLEM YAPILACAK

Asgari Ücret Yasası’na göre tavsiye kararına itiraz olmaması halinde yeni asgari ücretin 7 gün içerisinde yeniden belirlemesi gerektiğine işaret eden Serdaroğlu, sürenin yarın dolacağını belirtti. Serdaroğlu, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun itirazları değerlendirmek üzere toplantı yapılması için yarın saat 11.00’de Çalışma Bakanlığı önünde eylem yapacaklarını da açıkladı.

Yarınki eyleme, HÜR-İŞ ve bağlı sendikaları, DEV-İŞ ve bağlı sendikaları, TÜRK-SEN ve bağlı sendikaları, KTAMS, KAMU-SEN, KTÖS, KTOEÖS, TIP-İŞ, BES, KOOP-SEN, VERGİ-SEN GÜÇ-SEN, MALİYE-SEN, BASIN-SEN’in destek belirtildi.

Hür –İş başkanı Ahmet Serdaroğlu, yaptığı açıklamada, bugün gerçekleşen toplantıdan sonra izlenecek olan yol haritasını basınla paylaştı.

Yapılan açıklama şu şekilde:

“Sendikalarımız basına da belirtildiği şekli ile asgari ücretin hayat pahalılığı oranında artırılmaması ve kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan maaşlarından yapılması için çıkarılan yasa gücünde kararnamenin Resmi Gazete’de yayınlanmasına müteakip, bugün sabah Anayasa Mahkemesi’ne açmış oldukları dava dosyalanmıştır. Asgari ücret yasasının 7. Maddesinin 3. Paragrafı, asgari ücret Komitesi’nin belirlemiş olduğu tavsiye kararına, herhangi bir sendikanın itiraz etmesi durumunda komite yeni asgari ücreti 7 gün içerisinde yeniden belirler veya aynı kararı resmi gazetede yayınlar ibaresini içerir. Ancak komite itirazları görüşmek üzere 3. gün yapmış olduğu toplantı girişiminde, hükümetten 1 temsilci, işveren sendikasından da 2 temsilcinin katılmaması neticesinde nisap sağlanamamıştı. Yarın itibarı ile 7 günlük sürenin dolacak olmasına rağmen, şu ana kadar yetkili sendikaya itirazları görüşmek üzere bir randevu tarihi verilmemiştir. Sendikalarımız bugün yeniden kendi aralarında yapmış oldukları değerlendirme toplantısında, yarın Asgari Ücret Komitesi’nin itirazları değerlendirmek üzere yapması gereken toplantıyı yapması için yarın saat 11:00 de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde yönetim kurulları bazında eylem yapacaktır. Maaşlardan kesinti yapmak amacı ile çıkarılan yasa gücünde kararnamenin hem iptali hem de durdurulması için açılan davanın Çarşamba saat 9.00’da görüşüleceğinden, sendikalarımız aynı tarihte mahkeme önünde olacaktır. Akabinde gelinen durumu yeniden değerlendirip eylemlerin dozunu artırmak amacı ile yeniden bir değerlendirme toplantısı yapacaktır. HÜR-İŞ ve bağlı sendikaları, DEV-İŞ ve bağlı sendikaları, TÜRK-SEN ve bağlı sendikaları, KTAMS, KAMU-SEN, KTÖS, KTOEÖS, TIP-İŞ, BES, KOOP-SEN, VERGİ-SEN GÜÇ-SEN, MALİYE-SEN, BASIN-SEN Kaynak: "Asgari Ücretin HP oranında artması için mahkemeye başvuracağız" ifadelerine yer verildi.