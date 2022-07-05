8 yaşındaki çocuk Bakan Öztürkler devreye girince nezaretten çıktı

Girne Turizm Limanı’nda yaşanan olay bu kadarına da pes dedirtti. 8 yaşında küçük bir çocuk, pasaportun bitimine 2 ay kaldığı için Girne Turizm Limanı'nda deport işlemine maruz kaldı. Nezarette tutulan çocuk İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler’in devreye girmesi ile çıkarıldı.

Haberal Kıbrıslı Gazetesi’ne ulaşan bir vatandaş 8 yaşındaki bir kız çocuğunun yaşadığı psikolojik travmayı anlattı.

Olay şöyle gelişti;

8 yaşında küçük bir çocuk, pasaportun bitimine 2 ay kaldığı için Girne Turizm Limanı'nda deport işlemine maruz kaldı.

Türkiye'ye girişine ve Türkiye'den çıkışına izin verilmesine rağmen, KKTC'ye girişinde yaşanan bu duruma aile anlam veremedi.

İlkel şartlarda, karanlık, sıcak içinde annesi ve abisi ile birlikte bir sonraki gemi hareket edinceye kadar, (yatırım yapmak için geldikleri ülkede) hapis hayatı yaşadı.

Yetkililerle konuştuğumuzda ise "gidin mum alın yakalım, elimizden başka bir şey gelmez" yorumunu aldım.

Üzülerek şahit olduğum bu durumu sizlerle paylaşmak istedim, ola ki bir başkası daha bu ilkelliği yaşamasın diye...

Bilmem anlayan olur mu...!

Bilmem gerçekten bir Turizm ülkesi olabilir miyiz!?