banner38

602 yeni vaka!

602 yeni vaka!
banner37
banner23

Son 24 saatte toplam 11 bin 704 test yapıldı, 602 pozitif vakaya rastlandı, 363 kişi taburcu edildi.

247 kişi Lefkoşa, 161 kişi Girne, 109 kişi Gazimağusa, 45 kişi Güzelyurt, 36 kişi İskele, 4 kişi Lefke bölgesindendir.

16 Mart 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 11.704 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 602   

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 

Yerel Vaka Sayısı: 602        

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 363    

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.129.166 

Toplam Vaka Sayısı: 74.870           

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 70.540  

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 4127

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 34 

Karantinadaki Vaka Sayısı : 4085

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 205      

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 8        


Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :  749

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 161 

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 274 

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 1778       

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 136363

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
KTFF’den Tahir Yüksel için başsağlığı mesajı
KTFF’den Tahir Yüksel için başsağlığı mesajı
  1. KKTC

banner19

banner1

banner3