banner38

563 pozitif vakaya rastlandı!

563 pozitif vakaya rastlandı!
banner37
banner23

Son 24 saatte yapılan test sayısı 21.940 olup, 563 pozitif vakaya rastlanmış, 390  kişi taburcu edilmiştir.

291 kişi Lefkoşa, 84 kişi Girne, 108 kişi Gazimağusa, 50 kişi Güzelyurt, 10 kişi İskele, 20 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

21 Mart 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 21.940  

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 563    

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 

Yerel Vaka Sayısı: 563          

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 390      

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.218.319   

Toplam Vaka Sayısı: 77.685            

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 72.684     

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 4794

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 38    

Karantinadaki Vaka Sayısı : 4747 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 209      

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 9        

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :   809

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 225 

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 206  

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 1949       

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 137373

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
İlkan Varol Ombudsman oldu
İlkan Varol Ombudsman oldu
  1. KKTC

banner19

banner1

banner3