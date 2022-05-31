5 Yıl hapis cezası aldı!

Taşkent Kooperatif Şirketi’nde sekreter olarak çalışan ve Kooperatif Şirketler Mukayyitliği’nin başlattığı soruşturma neticesinde birçok çeki sahteleyip, 2 milyon 651 bin TL parayı sirkat eden Türkan Gürler’in aleyhindeki karar açıklandı.

“Müstahdem tarafından sirkat, sahte belge düzenleme, sahte belgeyi tedavüle sürme ve hesaplarda hile yapma” olayında Türkan Gürler, Taşkent Kooperatif Şirketi’nde hesabı bulunan beş kişiye ait hesaplarda sahte işlem yaparak toplam 2 milyon 651 bin TL’yi çaldığının tespit edilmişti.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip ve Yargıç Murat Soytaç’ın huzurunda görüşülen karar duruşmasında sanıkların aleyhindeki kararı Yargıç Soytaç açıkladı. Soytaç, sanığın uzun bir süreç içinde kurumların denetim yükümlülüğü zafiyetinden cesaret alıp, bu suçu işlemesinin vahametine değindi. Soytaç, sanığın aleyhine getirilen 87 davada çoğunlukla çek sahteleyerek bu suçu işlemesinin ciddiyetinin altını çizdi. Soytaç, çek sahteleme suçunun ciddiyetine değinip, bu suça uzun süreli hapis cezaları öngörüldüğünü belirtti. Soytaç, sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinip, sanığa oybirliği ile 5 yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı.