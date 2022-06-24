5 yerli üründe zehir!

Tarım Dairesi 17-23 Haziran 2022 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Kalıntı Limitlerine göre değerlendirilerek aşağıdaki sonuçlar elde edildi.

İthal ürünlerde 20 numuneden 20 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen ürüne rastlanılmadı.

Yerli ürünlerde 20 numuneden 15 numune temiz olup limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 5 ürüne rastlanılandı.

Mağusa sakinlerinden Abdullah Açıkgöz’e ait domateste limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.

Mağusa sakinlerinden Muhammed Coşkun’a ait domateste limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.

Bostancı köyü sakinlerinden Kamuran Ender’e ait molehiyada limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.

Tepebaşı köyü sakinlerinden Nihat Aydın’a ait domateste limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.

Tepebaşı köyü sakinlerinden Ahmet Çakır’a ait maydanozda tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün imhasına karar verildi.