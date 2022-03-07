5 Kilo uyuşturucuyla KKTC'ye geldiler!

Ercan Havaalanında meydana gelen 5 kilo 200 gram uyuşturucu ithali meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Magret Munenanji Erick Nkhoma, Patrick Ogochukwu Chukwuma, Abbas Abubakar Sharu ve Chinaza Raphael Uchendu dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Zanlı Magret Munenanji Erick Nkhoma, ek tutukluluk duruşması sırasında fenalaştı ve ambulansla devlet hastanesine kaldırıldı.



Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ozan Özder, 4 zanlının da Kanunsuz Uyuşturucu Madde (Hintkeneviri) Alma, İthal ve Tasarruf suçuna methaldar olduğunu belirtti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlıların 8 gün tutuklu kalmasına emir verdi.