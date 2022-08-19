4 Sendika Kamu Hizmeti Komisyonu önünde eylem yaptı

Komisyon binasın önünde toplanan sendika temsilcileri adına konuşan KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, anti demokratik uygulamaların devam ettiğini, koalisyon hükümeti ve bürokratlarının kendilerini yasanın üstünde gördüğünü iddia etti.

Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı Ömer Köseoğlu’nun da kendini yasanın üstünde gördüğünü savunan Maviş, “Öğretmenler sınav tüzüğü veya kamu görevlilerinin ilk atanma sınav tüzüğü bellidir. Maddeleri belli olmasına rağmen sendikaları dışlayıcı, şeffaf ve hesap verebilirlikten uzak davranarak atamalarda şaibe unsuru bırakacak davranışlarda bulunulmaktadır” dedi.

Yasaların ve toplumun koruyucularının sendikalar olduğunu vurgulayan Maviş, sendikalardan bilgi gizleyerek, belge saklayarak sadece gözlemci olmasının istenemeyeceğini söyledi.

Sendikalar adına ortak basın açıklamasının Tıp-İş Başkanı Mustafa Taşçıoğlu okudu.



Açıklamada, 18 Ağustos’ta gerçekleştirilen hekim mülakatlarına gözlemci olarak katılan Dr Mustafa Taşçıoğlu’nu mülakata katılan hekimlerin 2005 kamu görevlileri sınav tüzüğüne göre, hesaplanan puanları ve girdikleri sınavlardan aldıkları notları içeren belgelere erişiminin komisyon başkanı Köşeoğlu tarafından yasa dışı bir şekilde engellendiği savunuldu.

Açıklamada, yapılmaya çalışılan mülakatın hukuka aykırı olup dava konusu haline geleceğinin Komisyon Başkanı Köseoğlu’na bildirildiği belirtildi.

“Tüm uyarılarımıza ve ısrarlı taleplerimize rağmen bilgi ve belgelere erişimimiz başkan tarafından engellenerek mülakata katılmamız mümkün olmadı” denilen açıklamada, bu durumun komisyonun gerçekleştireceği sınav, mülakat ve atamalara şüphe ile yaklaşılmasına ve hukuk davaları açılmasına yol açacağı vurgulandı.

Kaynak:BRT