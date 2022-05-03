banner38

3200 TL değerinde içki çaldı

Lefkoşa’da faaliyet gösteren Taşmar İsimli marketten 14 Şubat 2022 tarihinde saat 20.00 raddelerinde içki reyonundaki raf üzerinde satışa sunulmuş olan 3200 TL değerindeki Blue Label içkiyi çaldığı kamera görüntülerinden tespit edilen ve aranmakta olan zanlı A. A. yine aynı markete gidince tespit edilip tutuklandı. Zanlı dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

3200 TL değerinde içki çaldı
banner37
banner23

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Gökhan Asafoğulları zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Yılmazışık'a göre faturalar bakın neden...
Yılmazışık'a göre faturalar bakın neden...
  1. KKTC

banner19

banner1

banner3