Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Gökhan Asafoğulları zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.
3200 TL değerinde içki çaldı
Lefkoşa’da faaliyet gösteren Taşmar İsimli marketten 14 Şubat 2022 tarihinde saat 20.00 raddelerinde içki reyonundaki raf üzerinde satışa sunulmuş olan 3200 TL değerindeki Blue Label içkiyi çaldığı kamera görüntülerinden tespit edilen ve aranmakta olan zanlı A. A. yine aynı markete gidince tespit edilip tutuklandı. Zanlı dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.
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