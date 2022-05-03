3200 TL değerinde içki çaldı

Lefkoşa’da faaliyet gösteren Taşmar İsimli marketten 14 Şubat 2022 tarihinde saat 20.00 raddelerinde içki reyonundaki raf üzerinde satışa sunulmuş olan 3200 TL değerindeki Blue Label içkiyi çaldığı kamera görüntülerinden tespit edilen ve aranmakta olan zanlı A. A. yine aynı markete gidince tespit edilip tutuklandı. Zanlı dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.