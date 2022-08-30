30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. Yıldönümü…Lefkoşa Dr. Küçük Bulvarı'nda resmigeçit töreni düzenlendi

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yıldönümünde Lefkoşa Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'nda resmigeçit töreni düzenlendi.

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk halkının büyük zaferi yakından izlediğini, bu mücadeleden ışık aldığını, bunun ilham ve güç kaynağı olduğunu vurguladı.

Tören, İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesi, tören birliklerinin denetlenmesi ve halkın bayramlarının kutlanması ile başladı.



Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı adına bir subayın yaptığı konuşmanın ardından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da bir konuşma yaptı. Tören resmigeçit ile son buldu.



Törene, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, ana muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, bakanlar, milletvekilleri ve diğer yetkililer ile vatandaşlar katıldı.

-Sarıkaya

Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı adına günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yapan Teğmen Berkay Sarıkaya, Büyük Zaferin 100. Yıldönümünü gururla kutladıklarını vurguladı.



Büyük zaferin tarihçesini anlatan ve Türk milletinin her türlü saldırıya karşı vatan topraklarını son neferine ve kanının son damlasına kadar koruyacağını ispatladığını belirten Sarıkaya, Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin de büyük zaferde ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde atıldığını kaydetti.



Sarıkaya, Türk Silahlı Kuvvetlerinin azimli ve kararlı bir şekilde halkının güvencesi, düşmanların korkulu rüyası olduğunu belirterek, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle andı.

-Tatar

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da, Zafer Bayramı’nı büyük bir coşku ve heyecanla kutladıklarını belirterek, Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygıyla andı.



Büyük zaferin tarihçesini anlatan ve Anadolu topraklarının işgal edilmeye çalışmasına karşı ortaya konan direnişin büyük zaferle sonuçlandığını belirten Tatar, tam 100 yıl önce bu zaferin elde edildiğini, Anadolu’nun işgalden kurtarıldığını ve ilelebet Türk toprağı olduğunu kaydetti.



Tatar, Kıbrıs Türk halkının da büyük zaferi yakından izlediğini, bu mücadeleden ışık aldığını, ilham ve güç kaynağı olduğunu vurguladı.



Türk Halkının son yüz yılda gösterdiği cesaret ve kahramanlıklara işaret eden Tatar, cumhuriyetin kurulduğunu, Kıbrıs Türk Halkının da bundan güç aldığını, Kıbrıs adasının Yunan adası olmaması için mukavemetçi özelliğiyle buradaki mücadelesini sürdürdüğünü söyledi.



Kıbrıs Türk Halkının tarihinden güç alarak bugün de yoluna Anavatan Türkiye ile birlikte yoluna devam ettiğini ifade eden Tatar, büyük önder baş komutan Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle andı.



Kıbrıs Türk Halkının artık federal bir zemininde değil, Kıbrıs’ta egemen eşitlik temelinde kalıcı bir barışa ulaşılabileceğine inandığını, yeni siyasetini de bu yönde ortaya koyduğunu ifade eden Tatar, Türkiye’nin de en üst makamlardan kendilerine destek verdiğini vurguladı.



Yeni siyaseti, Kıbrıstaki geçmişe bakarak ve yıllardır oynanan oyunları görerek ortaya koyduklarını, Rum tarafının pişirip kurtardıkları güven artırıcı önlemleri, KKTC’ye egemenliğini yayacak önerileri kabul etmeyeceklerini söyleyen Tatar, Doğu Akdeniz’de şu anda hidrokarbon araştırmaları olduğunu, egemenlik ve mücadelelerinin en somut örneğinin bu olduğuna işaret etti.



Rum tarafına Önerilerinin masada olduğunu ifade eden Tatar, İki devletin iş birliğine dayalı bir çözümü desteklediklerini, egemenlik haklarından asla vazgeçmeyeceklerini vurguladı.



Kıbrıs Türk Halkının yıllardır bu coğrafyadaki varlığının korunduğunu ifade eden Tatar, tarihten örnekler verdi, mücadelenin sürdüğünü söyledi ve bu uğurda canını kanını veren tüm şehitleri andı, gazileri yad etti.