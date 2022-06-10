3 kilo 550 gram uyuşturucuyla yakalandılar!

Narkotik ekipleri dün akşam Girne'de 'deprem' operasyonu gerçekleştirdi. Operasyonda 3 kilo 550 gram ağırlığında uyuşturucu madde ele geçirildi.

Polis'ten konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

09.06. 2022 tarihinde, saat 16:00 sıralarında, Girne’de, PGM - Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu (Deprem Operasyonu); O.E.I.(K-21) ve A.A.U.(K-19)’nun tasarruflarında satışa hazır paketler halinde yaklaşık 3 kilo 550 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulularak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.,