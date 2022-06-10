Bakanlar Kurulu, 27 yabancı uyruklu kişiye taşınmaz mal alma ve kiralama izni verilmesine karar verdi.

Resmi Gazete’de yayınlanan karar şöyle:



“Bakanlar Kurulu, 52/2008 sayılı Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun Vadeli Kiralama (Yabancılar) Yasası uyarınca, önergeye ekli listede isimleri ve satın almak istedikleri taşınmaz malla ilgili detayları belirtilen 27 yabancı uyruklu kişiye, önergede belirtilenler ışığında, gerekli iznin verilmesine karar verdi.” Öte yandan cezaevinde yatan 3 mahkum da Türkiye'ye iade edildi.