20 Temmuz Fen Lisesi Okul Kütüphanesi törenle açıldı

20 Temmuz Fen Lisesi’nin Okul Kütüphanesi, düzenlenen törenle açıldı. Açılışı Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbrahim Benter, Okul Müdürü Ayşe Deveci, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Dairesi Müdürü Cengiz Topal Uzun ve Okul Aile Birliği Başkanı Enver Mamülcü gerçekleştirdi.

Açılışta konuşan,Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbrahim Benter, kütüphanesiz okul kalmaması gerektiğini söyleyerek, bilgi kaynakları ile çocuklara destek vermenin önemli olduğunu belirtti.

Benter, “Teknolojinin ilerlediği bir dönemde kütüphane olmaması büyük eksiktir. Her okula kütüphane yapma hedefimiz var inşallah başaracağız” dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Dairesi Müdürü Cengiz Topal Uzun da kütüphanenin açılmasının büyük bir kazanım olduğunu belirtti.

Uzun, “Diğer okullara da kütüphane kazandırılması için çalışmalar devam edecek” dedi.

Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve Okul Aile Birliği Başkanı Enver Mamülcü ise kitap ve öğrenciyi kavuşturmanın kendileri için çok önemli bir görev olduğunu kaydetti.

Okul Müdürü Ayşe Deveci, kütüphane hakkında bilgi verdi.

Deveci, “Kütüphanenin 60 civarı öğrenciye hizmet verebilecek kapasitede olduğunu belirterek, kütüphanede çeşitli sosyal etkinlikler de yapılabildiğini kaydetti.Açılışın sonunda öğrenciler müzik dinletisi gerçekleştirdi.BRT