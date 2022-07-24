15-30 bin TL yüzde 10; 30 bin TL üzeri yüzde 20

Hükümetin devlet çalışanları ve emeklilerin maaşlarından yapacağı kesintilerle ilgili hazırladığı yeni kanun hükmünde kararname Resmi Gazete’de yayımlandı.

Başbakan verdiği yeni talimatla kamuda 15 bin TL üzeri maaşlarda yapılacağı açıklanan yüzde 20 kesinti kararını güncelledi.

Hayat pahalılığı (HP) eklendikten sonra 15 bin TL altında alanlardan daha önce açıklandığı gibi herhangi bir kesinti olmayacak.

15-30 bin TL arası maaşlarda yüzde 10; 30 bin TL üzeri olanlardan ise yüzde 20 kesinti yapılacak.

Maaşlarda yapılacak olan kesintiler Nisan 2023’e kadar geri ödenecek.

Başbakan Ünal Üstel'in bu konuda daha önce yaptığı "az kazanandan az, çok kazanandan çok" minvalinde yaptığı açıklama çerçevesini hayata geçirdiği ifade ediliyor.