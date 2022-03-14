14 Mart Tıp Bayramı töreninde gerginlik!

Lefkoşa'da Hidden Garden'da yapılan 14 Mart Tıp Bayramı töreni sırasında çok ilginç bir olay yaşandı.

Etkinliğin konukları arasında yer alan ve kendisine konuşma hakkı verilen Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi 2. Başkanı Doç. Dr. Ali İhsan Ökten konuşurken Cumhurbaşkanı Ersin Tatar aniden araya girerek, konuğun konuşmasını kesti ve söylenen sözlere müdahale etti.

Doç. Dr. Ökten, Türkiye'de hekimlerin sorunlarını anlatırken AKP Hükümeti'ni ve hekimler için "giderlerse gitsinler" diyen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirdi. Tam bu sırada törende bulunan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Biz burada bu ülkenin sorunlarını konuşurken bize Türkiye'deki sorunlarını anlatıyorsunuz" gibisinden sözler sarf etti. Bu müdahale salonda şok etkisi yaptı. Konuk konuşmacı bir ara duraksadı ama salondaki hekimler, "konuğumuzdur konuşacak" diyerek alkışlarla konuşmanın devamını istedi. Konuk konuşmacı da "benzer sorunları buradaki meslektaşlarımız da yaşıyor" deyip sözlerine devam etti.

Cumhurbaşkanı Tatar'ın bu müdahalesi salondaki birçok kişi tarafından eleştirildi. Görüşüne katılsın veya katılmasın, konuğun konuşmasını kesmesinin ve sözle müdahale etmesinin doğru olmadığı yorumları yapıldı.