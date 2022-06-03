10 Yaşındaki kızını tahta kaşıkla öldüresiye dövdü!

Zanlı bugün 03.06.22 tarihinde Gazimağusa kaza mahkemesinde “ciddi darp ve 16 yaşından küçüklere işkence” suçlamasıyla yargıç huzuruna çıkarılarak ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla KKTC haricine çıkışı men edilerek teminata bağlanırken, 4 çocuğu sosyal hizmetler dairesi yetkilileri tarafından Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir çocuk yuvasına yerleştirildi.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı yardımcısı Fırat Kızıltunçlar, olgularla ilgili mahkemeye bilgi vermek üzere polis memuru Hasan Tanyeri’yi tanık kürsüsüne çağırdı. Tanık polis yemin altında verdiği şahadetinde, 31.05.22 tarihinde Gazimağusa’ da kendisine yanlış havlu getirdiği gerekçesiyle 10 yaşındaki kızının sağ koluna ve ayaklarına tahta kaşıkla vurmak suretiyle kızını ciddi şekilde darp edildiğine dair 02.06.22 tarihinde alınan bilgi ışığında soruşturma başlatıldığını söyledi.



Sürdürülen soruşturmada, küçük kızın giymiş olduğu ceketini 2 gün süreyle üzerinden çıkarmadığını fark eden öğretmenin yaptığı kontrolde, küçük kızın sağ kolu ve bacaklarında morarma ve şişlikler görülmesi üzerine olayın 02.06.22 tarihinde polise intikal ettirildiğini söyleyen tanık, ayni gün sosyal hizmetler dairesi refakatinde kızın doktor kontrolünden geçirildiğini, rapor temin edildiğini ve sosyal hizmetler dairesi yetkililerinin şikayeti doğrultusunda zanlının ayni gün derdest emri gereği tutuklandığını belirttikten sonra, ikametgahında yapılan aramada olayda kullanılan tahta kaşığın bulunarak emare alındığına dikkat çekti.

Olayla ilgili kızın babasının polise celp edilerek ifadesinin alındığını ve 1 aydan beri babanın evde kalmadığının tespit edildiğini belirten tanık, zanlının 4 evladının sosyal hizmetler dairesi görevlileri tarafından ayni gün Lefkoşa’da bir çocuk yuvasına yerleştirildiklerini söyledi.

Zanlının suçunu ve kendisine okunan yazılı davasını kabul ettiğini söyleyen tanık, tahkikatın tamamlanması nedeniyle Türkmenistan uyruklu olup KKTC’de çalışma izniyle bulunan zanlının ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendirilen yargıç Mine Gündüz. Zanlının ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla, KKTC haricine çıkışını men ederek kimlik, pasaport ve seyahat belgesini polise teslimi, 10 bin T.L nakdi teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber 1 şahsın 75 bin T.L şahsi kefalet senedi imzalaması ve haftada 1 gün polise ispat-ı vücut etmesi şartıyla serbest kalması yönünde emir verdi.

Kaynak: MHA