1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı tüm bölgelerde törenlerle kutlandı

Kıbrıs’ın Türkler tarafından fethinin 451’inci, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın kuruluşunun 64’üncü ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın kuruluşunun 46’ncı yıldönümü olan 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı kapsamında, başkent Lefkoşa’nın yanı sıra tüm bölgelerde törenler düzenlendi.

Girne’deki tören Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirildi.

Törende günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Deniz Teğmen Onur Olguner, Kıbrıs’ın fethi, Türk Mukavemet Teşkilatı ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın kuruluş süreçlerine değinerek, “Bugün Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığımız, 1571,1958 ve 1976’da, bu toprakları hayatları pahasına vatan yapan, barış ve özgürlük için kan ve ter akıtarak geleceği inşa eden atalarımızın emanetini manevi bir güç olarak onurla taşımaktadır” dedi.Girne’deki tören konuşmanın ardından sona erdi.

1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı İskele’de de törenle kutlandı.

İskele Ecevit Meydanı’ndaki törende konuşan Piyade Üsteğmen Ali Dinleyici, 3 önemli olayın 1 Ağustos’ta kutlandığını hatırlatarak, Türk Mukavemet Teşkilatının, Rumların saldırılarına karşı görevlerini en iyi şekilde icra ettiğini anlattı.

Tören konuşmanın ardından tamamlandı.

Gün dolayısıyla Gazimağusa Zafer Anıtı’nda da tören yapıldı.

Törende günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan 4’üncü Piyade Alay Komutanlığı mensuplarından Piyade Yüzbaşı Bahadır Kılıç, tarihinin hiçbir döneminde mücadele ve direnişi elden bırakmayarak, bağımsızlığından ödün vermeyen Türk halkının, ataların emanetini onurla taşıyacağını, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni kanının son damlasına kadar korumaya devam edeceğini belirtti.

Güzelyurt ve Lefke’de de törenler düzenlendi.