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Yine Güney'den alıyoruz

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Yine Güney'den alıyoruz
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Alithia gazetesi, Kıbrıs Haber Ajansı’nın (KİPE) haberine dayanarak, şebekeler arası bağlantı üzerinden KKTC’ye elektrik enerjisi verilmesi konusundaki talebin 23 Aralık’ta Güney Kıbrıs’a iletildiğini ve düne kadar, tüketimin artış gösterdiği 16.00-21.30 saatleri arasında KKTC’ye elektrik enerjisi verildiğini yazdı.

Gazete, KKTC’nin elektrik enerjisinin verilmeye devam etmesine yönelik talebini yenilemediğini; ancak yeniden talepte bulunulması halinde, verilmeye devam edeceğini kaydetti.

Haberde, KKTC’nin Ağustos-Ekim ayları arasındaki dönem için 2 bin 100 megavatlık borcu olduğu ve bunun, şebekeler arası bağlantı üzerinden geri verilmesinin beklendiği de belirtildi.

Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2021, 12:01
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