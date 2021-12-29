Yine Güney'den alıyoruz

Alithia gazetesi, Kıbrıs Haber Ajansı’nın (KİPE) haberine dayanarak, şebekeler arası bağlantı üzerinden KKTC’ye elektrik enerjisi verilmesi konusundaki talebin 23 Aralık’ta Güney Kıbrıs’a iletildiğini ve düne kadar, tüketimin artış gösterdiği 16.00-21.30 saatleri arasında KKTC’ye elektrik enerjisi verildiğini yazdı.

Gazete, KKTC’nin elektrik enerjisinin verilmeye devam etmesine yönelik talebini yenilemediğini; ancak yeniden talepte bulunulması halinde, verilmeye devam edeceğini kaydetti.

Haberde, KKTC’nin Ağustos-Ekim ayları arasındaki dönem için 2 bin 100 megavatlık borcu olduğu ve bunun, şebekeler arası bağlantı üzerinden geri verilmesinin beklendiği de belirtildi.

Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2021, 12:01